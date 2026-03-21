El robo a un local comercial ubicado en el corregimiento de Santa Rita, en horas de la madrugada del sábado, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, terminó mal para dos asaltantes.

Uno de los delincuentes murió al volcarse y caer a una hondonada el vehículo en que viajaba junto a su compinche.

El automóvil había sido robado a punta de pistola a su dueño, quien se encontraba estacionando a las afueras del local que minutos antes los delincuentes habían asaltado.

A la altura de Loma Brígida, el conductor perdió el control del auto, se volcó y cayó en una hondonada.

Uno de los asaltantes que sobrevivió al accidente fue trasladado en estado delicado al Hospital Regional Nicolás Solano.

Personal del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá necesitó un sistema de poleas y cuerdas para extraer el cuerpo de la víctima, además de utilizar herramientas hidráulicas.

Dentro del automóvil, personal del Ministerio Público encontró un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y varios teléfonos móviles.