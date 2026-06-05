Atienden emergencia vial en Bocas del Toro tras deslizamientos por lluvias

Las fuertes precipitaciones registradas en la provincia de Bocas del Toro ocasionaron múltiples deslizamientos de tierra y caída de árboles en el tramo carretero Almirante–Changuinola, afectando la movilidad de las comunidades de Oriente del Riscó y Valle del Riscó.

En primer lugar, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Departamento de Mantenimiento y bajo la coordinación del director regional Carlos Caballero, desplegó cuadrillas para atender la emergencia y restablecer el tránsito en la zona.

Asimismo, los trabajos iniciaron la noche del jueves y se extendieron hasta las 4:30 de la madrugada del viernes, logrando remover el derrumbe de mayor magnitud y avanzar significativamente en la rehabilitación de la vía.

Por otra parte, aún permanece pendiente la atención de un deslizamiento complejo debido a la humedad del terreno, que son factores que dificultan las maniobras del equipo pesado y requieren mayor tiempo de intervención.

Además, desde las 7:00 de la mañana del viernes, el personal de campo retomó las labores de limpieza y despeje, con el objetivo de habilitar completamente la carretera y garantizar condiciones seguras para los residentes y usuarios que transitan diariamente por el sector.

De igual manera, el MOP coordina acciones con el Cuerpo de Bomberos, cuyos equipos apoyarán en la remoción de residuos y sedimentos acumulados sobre la superficie de rodadura, reforzando la seguridad vial en esta ruta estratégica para la provincia.

En este sentido, las autoridades mantienen un monitoreo permanente en los puntos afectados, con el propósito de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad que impacte la movilidadde las comunidades.