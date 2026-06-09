Autoridades de Salud inspeccionan distritos de Los Santos para dar con el origen de malos olores

Moradores y visitantes de la ciudad de Las Tablas continúan manifestando su preocupación por un fuerte olor a desechos de actividades porcinas, que desde hace varios días se percibe en distintos sectores de la cabecera provincial de Los Santos, sin que hasta el momento se haya determinado oficialmente su origen.

La situación ha generado molestias entre la población, que solicita a las autoridades una explicación clara sobre la procedencia de estos olores, ya que no se ha determinado de qué actividad provienen, así como las medidas que se implementarán para mitigar el problema y evitar que continúe afectando a la comunidad.

Ante las denuncias ciudadanas, el Ministerio de Salud (MINSA) informó que realizará acciones interinstitucionales para determinar el origen de esta situación. A través de un comunicado, la entidad indicó que personal de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV) y de la Región de Salud de Los Santos, en coordinación con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), efectuará inspecciones y evaluaciones en distintos puntos del distrito para identificar las posibles fuentes generadoras de los olores reportados.

Según el MINSA, las diligencias incluirán recorridos de campo, levantamiento de información técnica y la evaluación de diversos sitios que pudieran estar relacionados con la situación denunciada, con el fin de recopilar los elementos necesarios para determinar las causas y establecer las medidas correspondientes.

Por su parte, Lizbeth Vargas, directora regional de MiAmbiente en Los Santos, explicó que la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental mantiene las coordinaciones con las autoridades de Salud para desarrollar las inspecciones y emitir los criterios técnicos que permitan esclarecer el origen de los malos olores.

Actualmente, el Ministerio de Ambiente Regional de Los Santos, mediante la Sección de Verificación del Desempeño Ambiental, está realizando todas las coordinaciones en conjunto con el Ministerio de Salud para efectuar diversas inspecciones. Cada institución emitirá su criterio técnico y se desarrollarán los procedimientos correspondientes para dar respuesta lo más pronto posible a la comunidad sobre esta queja relacionada con los malos olores que están afectando el área”, señaló Vargas.

El alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, también se pronunció sobre la situación y aseguró que se suma al clamor ciudadano para obtener una respuesta sobre la procedencia de estos olores.

Nos unimos al llamado de la población para que se determine qué está provocando esta situación y se adopten las medidas necesarias para solucionarla lo antes posible. Este olor no solamente afecta a las personas que viven o visitan la ciudad, sino que también impacta la actividad comercial, los restaurantes y diversos establecimientos, ya que se percibe en diferentes áreas de Las Tablas”, manifestó el alcalde.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron que mantendrán informada a la ciudadanía sobre los resultados de las inspecciones y las acciones que se adopten para atender esta problemática que mantiene preocupados a residentes y comerciantes del distrito.