Con tres impactos de bala resultó la tarde de este lunes, un adolescente de 14 años de edad, en medio de un tiroteo en el sector conocido como El Límite.

Allí se dividen las comunidades de Puerto Escondido que pertenece al corregimiento de Cristóbal y a la comunidad de Villa del Caribe en el corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

Uno de los disparos le dio en la mejilla el otro en el abdomen, lado derecho, y el tercero en el tórax.

Una vez herido el menor fue trasladado hacia la sala de emergencia del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para recibir atención médica.

Se conoció que su condición es estable, pero delicada. El joven es conocido como "Momo".

Al lugar llegaron agentes de investigación de la Policía Nacional quienes cerraron toda la calle para preservar la escena del hecho violento.

Mientras personal del Ministerio Público llevaba a cabo la recolección de evidencias u otros indicios.