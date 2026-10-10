Coclé: Llega ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos tras reciente terremoto

La asistencia humanitaria para las comunidades afectadas por el reciente terremoto comenzó a llegar a la provincia de Coclé, con el arribo de aeronaves militares de los Estados Unidos cargadas con insumos de primera necesidad.

Un helicóptero pesado tipo Chinook de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aterrizó en la pista del aeropuerto de Penonomé, transportando un importante cargamento de insumos destinado a las familias que sufrieron los embates del fuerte movimiento telúrico registrado en horas de la tarde.

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Despliegue en el aeropuerto de Penonomé y espera diplomática

El despliegue aéreo forma parte del operativo de asistencia para atender los daños provocados por el sismo, el cual dejó severas afectaciones en infraestructuras de diversos puntos de la provincia de Coclé y la región central del país.

Asistencia para las provincias centrales

Las labores logísticas en la terminal aérea buscan agilizar la recepción y distribución de suministros hacia las comunidades más impactadas por las sacudidas telúricas.

Se prevé que los envíos de socorro continúen de manera constante desde este punto estratégico en Penonomé para abastecer a otras zonas vulnerables y golpeadas en las provincias centrales.