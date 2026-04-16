Entre lágrimas, silencio y un profundo sentimiento de respeto, en la provincia de Herrera se dio el último adiós este jueves al Sargento Segundo Post Mortem Albis Espinoza, quien perdió la vida en cumplimiento del deber durante un operativo en El Chorrillo, en la ciudad capital.

El cuerpo del uniformado llegó la noche anterior vía aérea a su tierra natal, donde fue recibido por familiares, amigos y compañeros de armas.

En medio del dolor, fue velado en su residencia en La Arena de Chitré, lugar donde comenzaron las muestras de cariño hacia quien hoy es recordado como un servidor valiente y comprometido.

Desde tempranas horas del jueves, la sede de la Zona de Policía de Herrera se convirtió en escenario de una solemne ceremonia de honor.

Con filas de uniformados, el sonar de las trompetas y el eco de los pasos firmes, se rindió tributo a quien cayó defendiendo la seguridad de los ciudadanos.

El acto contó con la presencia del director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quienes acompañaron a la familia en este difícil momento.

Durante la ceremonia, el ministro de Seguridad destacó el sacrificio que implica la labor policial, señalando que “hoy despedimos al padre, al hijo, al amigo y al compañero”.

Posteriormente, el cortejo fúnebre avanzó hasta el cementerio de La Arena, donde se realizó el sepelio.

Entre aplausos, lágrimas y un ambiente cargado de emotividad, el féretro fue llevado a su última morada, cubierto con la bandera nacional, símbolo del honor con el que sirvió hasta su último día.

Uno de los momentos más conmovedores de la despedida fue la interpretación de una décima cantada en su honor, recordando una de las pasiones del joven agente: la trova. Las notas y versos resonaron entre los presentes, arrancando lágrimas, como un último adiós lleno de identidad y sentimiento.

La muerte del uniformado se da en un contexto de aumento de la violencia en zonas específicas del país, lo que ha motivado el refuerzo de estrategias de seguridad por parte de las autoridades.

Al respecto, el ministro Ábrego se refirió a la situación de violencia registrada en los últimos días en sectores como Colón, San Miguelito y Panamá Este, indicando que responde a enfrentamientos entre grupos delictivos por el control del narcotráfico.

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En ese sentido, explicó que se ha puesto en marcha un nuevo plan de seguridad, con el despliegue de unidades de distintos estamentos, el cual se desarrollará durante los próximos meses para reforzar las áreas más afectadas.