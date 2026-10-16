Un juez de garantías admitió la solicitud de detención provisional en contra de Luis Enrique Ríos, alias "KiKe", implicado en un caso de homicidio ocurrido el pasado 7 de junio de 2026 en el distrito de Arraiján.

La solicitud de medida cautelar fue formulada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

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Durante la audiencia de solicitudes múltiples realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Panamá Oeste, la representación fiscal imputó además cargos por posesión ilícita de arma de fuego.

Alias "KiKe" figuraba en la lista de los más buscados de la región. En julio de este año, el Ministerio Público había solicitado públicamente la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero, tras emitirse una orden de aprehensión ejecutada por la Subdivisión de Homicidio de Panamá Oeste.

Detención de tres sujetos por tentativa de homicidio en Koskuna

En una audiencia paralela desarrollada en la misma sede judicial, tres hombres vinculados a los delitos de tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir quedaron bajo detención provisional a solicitud de la misma fiscalía especializada.

Los hechos se registraron en el sector de Koskuna, corregimiento de Veracruz, la noche del 17 de septiembre de 2026, cuando los tres procesados presuntamente atacaron con armas de fuego a dos jóvenes de 19 años de edad.