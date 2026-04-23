El exalcalde de Colón, Alex Lee y el representante de Barrio Norte, Javier Lynch, y al tesorero de esa junta comunal, terminaron con detención provisional luego de pasar por audiencias de garantías.



A Lee le imputaron cargos por peculado agravado mientras que a Lynch por peculado doloso.



En el caso del exalcalde del PRD la afectación supera los 6 millones de dólares, dinero que, según la investigación, salió de fondos públicos destinados a programas sociales.

A ambos les dictaron detención preventiva, mientras las autoridades siguen revisando qué pasó realmente con la plata que debía beneficiar a la comunidad.

Mientras que la representante de Barrio Sur, Marta Macías, no corrió con la misma medida. El tribunal optó por detención domiciliaria, tomando en cuenta su condición de salud y su edad, aunque sigue metida en el proceso.

Las audiencias arrancaron desde temprano. Primero se revisaron las aprehensiones, luego vinieron los cargos y finalmente las medidas cautelares.

En el caso de Barrio Norte, la investigación gira alrededor del manejo de recursos de programas de interés social dentro de la junta comunal.

Ya más tarde, cerca del mediodía, Alex Lee llegó al Sistema Penal Acusatorio. Junto a él también estuvo Macías.

A ambos se les sigue la pista por un supuesto peculado agravado que habría dejado una afectación millonaria al Estado, otra vez por encima de los 6 millones de dólares.

Este es el segundo proceso por peculado que enfrenta Lee desde que salió de la alcaldía, luego de perder las elecciones del 5 de mayo de 2025. El caso vuelve a poner sobre la mesa el tema del manejo de los fondos públicos en Colón.