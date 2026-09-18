Dos presuntos pandilleros fueron aprehendidos la noche del jueves durante una operación llevada a cabo por la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) en la barriada Costa Esmeralda, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Durante la operación se incautó un arma de fuego, municiones calibre 9 milímetros, dos armazones de pistola y proveedores de pistola Glock.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El subcomisionado Fernando Díaz, jefe de la decimonovena zona de policía de Chame, informó que los dos hombres aprehendidos mantenían órdenes de captura por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir (pandillerismo).

En esta diligencia de allanamiento fueron incautados cuatro teléfonos móviles, pastillas y envoltorios con presunta droga.

El pasado miércoles, durante otra operación efectuada en este distrito de la provincia de Panamá Oeste, fueron decomisados 210 paquetes de presunta sustancia ilícita, además de aprehendidas dos personas y armas de fuego.

Según cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, entre enero y julio de 2026 se han incautado en Panamá Oeste 14.5 toneladas de diversas sustancias ilícitas. De esta cantidad, 6.76 toneladas son cocaína y 7.27 de marihuana.

Para el 2025, en el mismo período de tiempo, las incautaciones habían alcanzado las 20.94 toneladas, 6.89 toneladas menos para este año.

En cuanto a detenciones, la Procuraduría General de la Nación detalla en un informe de enero a junio de 2026 la aprehensión de 2,246. De estas, 2,042 corresponden a hombres (90.9 %) y 204 a mujeres (9.1 %), evidenciando una marcada predominancia del sexo masculino en la comisión o vinculación con los hechos investigados.