Ejecutivo cierra filas contra la Unachi; ¡No habrá más dinero!

"No habrá un solo centavo". Esta fue la respuesta del Órgano Ejecutivo a la petición de la aún rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, quien, tras desistir de su renuncia por solicitud del Consejo General Universitario, solicitó al mandatario José Raúl Mulino y al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, dotar de fondos a la entidad.

El mandatario, durante su conferencia semanal, lamentó que "justos paguen por pecadores", haciendo referencia a la crisis que enfrenta la casa de estudios superiores de la provincia de Chiriquí a causa de las irregularidades que rodean la gestión de la funcionaria.

Lo ocurrido en la Unachi el pasado miércoles, a su juicio, fue un "show lamentable" que, en lugar de procurar el bienestar de los estudiantes, lo que hace es profundar la mala imagen de la institución; sin embargo, señaló que es respetuoso de la autonomía universitaria, por tanto no puede interferir, pero ello no quiere decir que esté de acuerdo con la falta de renovación y privilegios que pregonan.

"Los feudos, y este es uno abiertamente impune, dejaron de existir en el mundo porque no eran justos; creo que la junta directiva de la Unachi debe entender en qué siglo vivimos y adaptarse a ello, no a un feudo de una rectora y sus adláteres", puntualizó.

Aseguró que si la decisión estuviera en sus manos, de Bonagas ya no estaría en la Universidad, pero no puede atentar contra la independencia institucional; no obstante, espera que las autoridades pronto entiendan el daño "mayúsculo" que están causando.

El ministro Chapman, por su parte, reveló que el salario promedio que desembolsa la entidad a alguno de sus colaboradores es mayor a todos los del Gobierno Central.

La Unachi, según datos suministrados por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), posee las remuneraciones más altas de todas las universidades del país.'



El MEF ante dicha situación ofreció a la casa de estudios superiores su apoyo técnico para garantizar la rentabilidad de los recursos asignados en el presupuesto para la vigencia fiscal 2026.



El Consejo General Universitario de la Unachi se reunió de manera extraordinaria el pasado miércoles para atender la supuesta renuncia de la rectora presentada voluntariamente a la ministra de Educación, Lucy Molinar.



El mandatario José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal, lamentó que "justos paguen por pecadores", haciendo referencia a la crisis que enfrenta la casa de estudios superiores de la provincia de Chiriquí a causa de las irregularidades que rodean la gestión de la funcionaria.

"En algunos casos, 60 % o 70 % más", subrayó.

El MEF ante dicha situación ofreció a la casa de estudios superiores su apoyo técnico para garantizar la rentabilidad de los recursos asignados.

Las autoridades reiteraron que les preocupa que los estudiantes sigan pagando "los platos rotos" y se les utilice como "escudo" cuando nada tienen que ver en la distribución de estos fondos.

Tras las declaraciones del Ejecutivo, se conoció que la rectora fue ingresada a un centro hospitalario que, hasta el cierre de esta nota, no le había otorgado el alta médica.

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CGU

El Consejo General Universitario de la Unachi se reunió de manera extraordinaria el pasado miércoles para atender la supuesta renuncia de la rectora presentada voluntariamente a la ministra de Educación, Lucy Molinar.

El organismo optó por desestimar la dimisión; de Bonagas continuará, al menos 2 años más, al frente de la institución, ya que fue electa hasta 2028.