Tala de bosques, actividad minera, construcción de viviendas rústicas, venta de especies protegidas fueron parte de los indicios encontrados en un patrullaje realizado en el Parque Nacional Sierra Llorona, por guardaparques del Sistema Nacional de áreas protegidas (SINAP) de Mi Ambiente y agentes de la Policía Ambiental, Rural y turística.

Durante el desplazamiento se logró identificar varias incidencias. Una de ellas fue el hallazgo de un área con señales de tala y una estructura rústica construida de madera y paja tipo choza, además de la presencia de tanques que sugieren posible actividad minera.

Asimismo, se logró monitorear y documentar la zona mediante dron y recorrido terrestre, verificando que el río no presenta contaminación visible.

De igual manera, en coordinación con unidades de la Policía Ambiental y personal de apoyo de la Fundación ADOPTA BOSQUE, se identificaron los senderos, límites del parque y rutas establecidas.

También se procedió a la toma de coordenadas en puntos estratégicos, incluyendo un puente identificado dentro del área.

El sitio evaluado presenta condiciones de bosque denso, con abundante cobertura vegetal, requiriendo aproximadamente seis horas de caminata en zona sin señal de comunicación.

Adicionalmente, se identificó una vivienda habitada por una persona femenina de aproximadamente 60 años, quien manifestó tener más de 30 años de residencia en el lugar, a esta persona se le brindó orientación y docencia ambiental sobre la importancia de la conservación y las normativas vigentes en áreas protegidas.

En esta operación conjunta, se pudo observar un ecosistema conservado a través de un monitoreo mediante el uso de un dron no tripulado, con el fin de obtener una mejor visualización y registro del terreno, donde se verificó que el río se encuentra sin afectaciones visibles por contaminación.

Por otra parte, durante la faena se constató una situación irregular relacionada con la comercialización de especies marinas, donde se tuvo contacto con un grupo de indígenas provenientes de Guna Yala, quienes se encontraban comercializando crustáceos de manera ilegal dentro del área protegida, incumpliendo las disposiciones establecidas para la conservación de estas especies.

Ante este hallazgo, las autoridades brindaron orientación a los involucrados sobre la importancia de proteger los recursos marinos, haciendo énfasis en el respeto a los periodos de veda y las regulaciones vigentes para la pesca y comercialización de especies.

Al mismo tiempo cumpliendo con los procedimientos se les entregó la boleta de citación correspondiente conforme a la normativa ambiental vigente.