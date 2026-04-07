Una joven de aproximadamente 20 años de edad fue atropellada este martes en la carretera Panamá-Colón, a la altura de la comunidad del 20.

Aparentemente, la joven caminaba en el hombro de la carretera cuando el conductor de un vehículo color gris, tipo sedán se salió de la calzada y embistió a la ciudadana. Del impacto, la parte frontal de la carrocería quedó afectada.

Se conoció que la joven era estudiante universitaria y, al momento del accidente, se dirigía hacia su centro de estudio.

En el lugar, la joven fue auxiliada y trasladada al cuarto de urgencias de un centro de salud, pero llegó sin signos vitales.

Se inició la investigación por este atropello con consecuencia de deceso de esta joven.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito informaron que se colocaron 845 boletas por diversas infracciones.

De esta cantida de infracciones 114 fueron por exceso de velocidad, 28 por luces no adecuadas, seis por licencia vencida, cuatro por embriaguez comprobada y cuatro por hablar por celular mientras conduce.

Se detalló además que fueron remolcados 46 vehículos en grúa por diversas causas.