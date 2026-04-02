Atendiendo una denuncia ciudadana relacionada con actividades de desbroce y tala de vegetación dentro del Área Protegida Lago Gatún, específicamente en el sector de Villa Atlántica, la Regional del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) de Colón detectó el 2 de abril actividades de desmonte y procedió a retener la maquinaria.

Esto mientras se desarrollan las investigaciones y actuaciones administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente.

Durante una inspección realizada por guardaparques del Área Recreativa Lago Gatún y personal técnico de la institución, se constató que el candado del portón de acceso al área había sido violentado.

Además se evidenció la presencia de maquinaria pesada tipo tractor realizando labores dentro del área protegida.

En el sitio se verificó la afectación de aproximadamente 8 mil metros cuadrados de cobertura boscosa, producto de trabajos de desbroce y tala de vegetación.

El área afectada forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo que cualquier actividad dentro de estos espacios debe contar con las autorizaciones y evaluaciones ambientales correspondientes.

Por lo tanto, la acción inmediata por parte de MiAmbiente está legalmente sustentada.

El caso será remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, al tratarse de una intervención dentro de un área protegida, con posible afectación a la biodiversidad y a una fuente hídrica intermitente presente en el área.

La diligencia contó con la participación de guardaparques, personal técnico y legal del Ministerio de Ambiente, así como con el apoyo de agentes de la Policía Ambiental.

Se investiga si esta incursión en el área protegida era para crear lotes para viviendas o para desarrollo comercial.