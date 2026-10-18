Cuatro nuevas campanas fueron izadas en la iglesia San Felipe de Portobelo, como parte de las obras destinadas a devolverle al santuario su esplendor arquitectónico y su tradicional sonido.

Las piezas fueron fabricadas en Palencia, España, por Campanas Quintana, una empresa familiar con más de cuatro siglos de experiencia en este oficio artesanal.

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El nuevo conjunto sustituye las antiguas campanas, deterioradas por el paso del tiempo.

Ignacio Quintana, especialista español, responsable de su elaboración e instalación, destacó que las cuatro piezas fueron afinadas para producir una sonoridad armoniosa y recuperar una tradición profundamente ligada a la identidad de los portobeleños.

Durante generaciones, el sonido de las campanas ha acompañado celebraciones religiosas, momentos de recogimiento y acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva de esta histórica población caribeña.

Cada 21 de octubre, miles de personas van a Portobelo a pedir y agradecer favores a la imagen del Cristo Negro, a la cual se le atribuyen milagros principalmente en la salud.