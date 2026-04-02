Una mujer de 20 años murió en el hospital Nicolás Solano la noche del miércoles, tras recibir varios impactos de bala mientras se encontraba de visita en casa de una amiga, en el sector conocido como la "Mata de El Coco" en el distrito de La Chorrera.

Minutos antes del ataque armado, la mujer había salido de la casa de su amiga para fumar un cigarrillo.

Familiares de la víctima la transportaron en una "chiva" hacia el hospital Nicolás Solano, donde los galenos declararon su muerte a causa de las múltiples heridas de bala.

La subcomisionada Yadira Gantes, ejecutiva de la décima zona de policía de La Chorrera, informó que un arma calibre 0.45 fue encontrada en un terreno baldío, además de municiones.

Unidades de la Dirección Nacional de Investigación Policial y del Ministerio Público (MP) adelantan la investigación por este nuevo caso de homicidio.

Se confirmó además que la víctima residía en el sector de La Tulihueca, corregimiento de Barrio Balboa, en La Chorrera.

La subcomisionada Gantes enfatizó que es prematuro indicar si el caso está relacionado con disputas entre grupos delincuenciales o un hecho aislado.

Con este nuevo caso, aumentan a 18 el número de homicidios registrados en la provincia de Panamá Oeste.