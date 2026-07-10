MOP realiza evaluaciones técnicas en Almirante y despliega equipo para atender emergencia por lluvias

Las fuertes lluvias registradas este viernes en el distrito de Almirante activaron un operativo interinstitucional encabezado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La entidad desplegó personal técnico para evaluar las afectaciones en comunidades del corregimiento de Almirante Centro.

Durante las inspecciones se identificaron problemas en el sistema de drenaje, principalmente por la acumulación de basura y sedimentos. Esta situación provocó el desbordamiento de aguas pluviales en varias zonas residenciales y comerciales.

Como medida inmediata, el MOP movilizó maquinaria pesada hacia el área, incluyendo excavadoras, retroexcavadoras y camiones volquetes. El objetivo es limpiar los drenajes y restablecer el flujo normal de las aguas.

El recorrido también incluyó la quebrada Niwa, donde se analizaron las condiciones del cauce. Los técnicos buscan determinar los factores que contribuyeron al desbordamiento y establecer acciones de mitigación.

Además de la labor técnica, personal de Trabajo Social del MOP visitó las comunidades afectadas. La intención es levantar información sobre las necesidades de las familias y coordinar apoyo con otras instituciones.

El Ministerio de Obras Públicas mantiene vigilancia constante en Bocas del Toro y continuará desplegando equipos en los sectores impactados. La entidad exhortó a la población a seguir las recomendaciones de SINAPROC y atender las indicaciones del personal en campo.