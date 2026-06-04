Nueva potabilizadora de Los Pozos alcanza 99% de avance

La nueva planta potabilizadora de Los Pozos está cada vez más cerca de entrar en funcionamiento y convertirse en una solución definitiva a los problemas de abastecimiento de agua potable que por décadas han afectado a este distrito herrerano.

La obra, desarrollada por el Gobierno Nacional a través del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), registra un avance del 99 %, por lo que se espera que en los próximos meses inicie su fase de pruebas operativas.

La expectativa en torno al proyecto cobra relevancia en medio de la actual temporada seca, que ha reducido la producción de los pozos que abastecen a la cabecera de Los Pozos, obligando a reforzar la distribución mediante carros cisterna.

De acuerdo con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la situación se repite cada año debido a las limitaciones de las fuentes subterráneas de la zona, que no logran recargarse completamente durante la temporada lluviosa por las características geográficas del distrito.

Mientras la nueva infraestructura entra en operación, el Idaan mantiene un plan de contingencia que incluye la distribución de agua casa por casa mediante cisternas, la inyección de agua a la red, la reparación de fugas y la optimización de válvulas de control.

La futura planta potabilizadora es considerada una de las obras más importantes para el distrito, ya que permitirá fortalecer la capacidad de producción y distribución de agua potable, reduciendo la dependencia de los pozos subterráneos y mejorando la calidad y continuidad del servicio para miles de residentes.

Las autoridades indicaron que, mientras culmina el proceso para la puesta en marcha de la instalación, continuarán las medidas temporales para garantizar el suministro a la población afectada por la sequía.