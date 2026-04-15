La región educativa de Colón inauguró dos nuevos gabinetes psicopedagógicos destinados a fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes en varias comunidades colonenses.

Según el Ministerio de Educación, esta iniciativa beneficiará a más de 2 mil estudiantes de cuatro centros educativos.

Verushka Ordás, directora nacional de Servicios Psicoeducativos, informó que el primer gabinete fue habilitado en el Centro de Educación Básica General Quebrada Ancha; desde allí también se brindará atención a los alumnos de la Escuela Quebrada Bonita.

Señaló que el segundo gabinete beneficiará a la comunidad educativa del Centro de Educación Básica General El Jiral y a la Escuela Primaria Gatuncillo.

Por su parte, Constancio Escapa, director del CEBG Quebrada Ancha, manifestó que “hoy se marca un hito en la historia del plantel, ya que se completa un componente esencial en los sistemas de prevención social para nuestros estudiantes”.

A la fecha, ya se han inaugurado 26 gabinetes psicopedagógicos en la región educativa de Colón.