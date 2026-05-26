Entre 80 y 90 meses de prisión deberá cumplir 15 de las 19 personas aprehendidas durante la "Operación Desafío" llevada a cabo en la provincia de Coclé por la Fiscalía Regional Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional (PN).

En efecto, las condenas fueron dictadas al aceptar los imputados su responsabilidad en la comisión del delito y optar por acuerdos de pena, que fueron avalados por los jueces de Garantía.

Por otra parte, los jueces también ordenaron el envío de otras cuatro personas aprehendidas durante las 15 diligencias de allanamientos a centros carcelarios con órdenes de medida cautelar de detención provisional.

Adicionalmente, un ciudadano fue sancionado por el delito de posesión menor de droga y a otro se le otorgó la suspensión del proceso sujeto a condiciones.

Cabe destacar, que la "Operación Desafío" implicó la venta controlada de sustancia mediante billetes marcados. La operación se concentró en el sector de Mariato.

De igual manera, las autoridades decomisaron drogas listas para la venta, dinero en efectivo y equipos tecnológicos presuntamente utilizados para coordinar la comercialización de las sustancias ilícitas.