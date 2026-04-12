Residentes de los sectores de Villa Marina, El Pedrito y otras comunidades del distrito de Atalaya protagonizaron una protesta este fin de semana, bloqueando los cuatro paños de la vía Interamericana, en rechazo a la falta de suministro de agua potable que aseguran padecer desde hace varios meses.

Los manifestantes denunciaron que la situación se ha vuelto insostenible, ya que llevan varios días consecutivos sin poder realizar tareas básicas del hogar ni mantener la higiene personal, lo que ha generado desesperación entre las familias afectadas.

María Rodríguez, residente de Villa Marina, explicó que el servicio que brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha sido irregular durante más de tres meses.

“El agua llega un día y desaparece por varios más. Es un calvario lo que estamos viviendo. Muchas familias estamos analizando abandonar nuestras casas porque sin agua no se puede vivir”, expresó.

Por su parte, Manuel González señaló que en muchos hogares el suministro es prácticamente inexistente.

“En el grifo no sale agua. No podemos seguir así. El Idaan trae cisternas, pero eso dura apenas minutos porque somos cientos de familias y una sola entrega al día no es suficiente”, manifestó.

Ante el cierre de la importante vía, unidades de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para mantener el orden, mientras que funcionarios del Idaan acudieron con un camión cisterna para abastecer temporalmente a los residentes.

Sin embargo, esta medida fue considerada insuficiente por los manifestantes, lo que generó mayor malestar en medio de la protesta.

Los residentes exigen a las autoridades una solución definitiva al problema del suministro de agua potable, advirtiendo que mantendrán las medidas de presión si no reciben una respuesta concreta que garantice el acceso continuo al vital líquido.