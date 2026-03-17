El proyecto carretero conocido como el Corredor del Caribe comienza a perfilarse como una de las obras de mayor impacto para la provincia de Colón, al combinar desarrollo turístico, conectividad y protección ambiental en la Costa Arriba de esta provincia.

El proyecto tiene previsto unos 28 kilómetros de vía entre Santa Rita y María Chiquita, con medidas ambientales como pasos de fauna y restricciones al tránsito pesado, buscando proteger la biodiversidad de la zona y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades para el turismo y los productores locales.

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, informó que se trata de la primera carretera verdaderamente ecológica del país, que atravesará áreas de alta biodiversidad como Sierra Llorona, donde habitan especies como tucanes, tapires y jaguares.

Se espera que esta carretera mejore la conectividad e impulse el turismo, dinamizando la economía y generando nuevas oportunidades para las comunidades de la Costa Arriba de Colón.

Por su parte, José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas, manifestó que el proyecto vial Corredor del Caribe, que se desarrolla actualmente, registra un avance cercano al 40%, con una inversión que supera los 32 millones de dólares y un costo total estimado por encima de los 80 millones.

Durante sus declaraciones, explicó que ya se iniciaron trabajos en el segundo tramo de la obra, incluyendo la construcción de puentes, y que se proyecta que el proyecto esté finalizado para el próximo verano.

El ministro también abordó la situación de 58 microempresarios que actualmente ocupan espacios dentro de la servidumbre del Ministerio de Obras Públicas en la Vía España, indicando que se mantienen procesos de comunicación y visitas para orientar sobre posibles reubicaciones en coordinación con el Municipio de Panamá, aunque aclaró que no se contemplan indemnizaciones debido a que estos locales se encuentran dentro de áreas de servidumbre.

Entre los beneficios del proyecto se destacan aceras amplias de hasta tres metros, nuevas áreas verdes, parques urbanos y el soterramiento de cables, lo que mejorará la imagen del sector y ayudará a eliminar problemas históricos de inundaciones.

La obra también contempla la implementación de un sistema de transporte masivo con 13 paradas, lo que permitirá reducir los tiempos de traslado de 45 o 50 minutos a cerca de 25 o 30 minutos, beneficiando a más de 80 mil personas.

El titular del MOP reconoció que en el proceso han existido errores y fallas en la comunicación, pero aseguró que se están corrigiendo mientras se espera el refrendo de la Contraloría para acelerar los trabajos y dar mayor impulso al proyecto.