Equipos de rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) lograron recuperar sobre las 9:00 de la mañana de hoy el cuerpo sin vida de Enrique Morán, de 20 años, reportado como desaparecido ayer en Playa Boquilla, distrito de Chame.

Bolívar Nieto, director regional del Sinaproc en esta provincia, informó que el reporte de desaparición fue suministrado por familiares y amigos de la víctima alrededor de las 4:00 de la tarde del domingo.

Las labores iniciales de búsqueda fueron suspendidas el domingo y reiniciadas a las 6:00 de la mañana de ayer lunes. Sobre las 9:00 a.m., los rescatistas ubicaron el cuerpo del hombre flotando cerca de la playa, procediendo a sacarlo del agua y notificar al Ministerio Público.

La versión de los acompañantes es que una corriente de resaca sorprendió al ahora occiso y, aunque se intentó rescatarlo, no fue posible.

Verónica Cumberbach, familiar del joven, indicó que él les dijo que iba para una casa de playa con piscina. Pero como a eso de las 11:00 a.m. del domingo, cuando abandonaron el lugar, decidieron pasar a la playa para no llegar temprano a la casa.

"¡Mala decisión!" , exclamó dos veces.

La dama describió al joven como impulsivo. Aseguró que algunos de sus amigos le informaron que le pidieron que no se sumergiera en el mar, porque estaba picado y aunque él sabía que su familia no quería que estuviera en la playa, se metió.

"No entendí por qué lo hizo" , se preguntó, al tiempo que reflexionó que ese es el resultado de "la desobediencia" .

La víctima había llegado a Playa Boquilla en horas de la mañana del domingo junto a familiares y amigos, procedente de Nuevo Emperador, en el distrito de Arraiján.

Esta es la tercera muerte por inmersión que se registra este año en la provincia de Panamá Oeste, según registros del Sinaproc.