Unachi busca fondos de emergencia para pagar deuda millonaria con la CSS

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) mantiene conversaciones contrarreloj con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conseguir fondos que permitan cubrir una deuda de 12.5 millones de dólares con la Caja de Seguro Social (CSS), además del pago de planilla previsto para la próxima semana.

La rectora Etelvina de Bonagas sostuvo una reunión con funcionarios del MEF, donde presentó cifras sobre los recortes presupuestarios aplicados dentro de la universidad. Por ahora, el ministerio solo informó que la solicitud “está en evaluación” y se espera que este viernes haya una respuesta oficial.

En un comunicado, la universidad señaló que la situación se arrastra por los recortes aplicados durante los años 2025 y 2026.

Según la institución, el dinero correspondiente a las cuotas obrero-patronales retenidas a administrativos y docentes no fue incluido dentro del presupuesto asignado por el MEF.

La Unachi explicó que esos aportes a la CSS solo fueron depositados hasta julio de 2025. Desde entonces, la deuda siguió creciendo y ahora también afecta el acceso a servicios médicos de docentes y trabajadores.

El presidente de la Asociación de Profesores, Félix Estrada Kapell, aseguró que desde abril no están recibiendo atención médica por falta de pago.

Además, pidió a la administración universitaria tomar decisiones para enfrentar la crisis financiera que golpea a la casa de estudios.

Aunque durante 2026 se enviaron asignaciones mensuales para cubrir planilla, esos fondos habrían sido retenidos debido a las deudas pendientes acumuladas desde el año pasado.