100 mil viviendas más de lo esperado

La proyección que se tiene sobre la cantidad de viviendas en el país ha sido rebasada con el trabajo de campo de los Censos Nacionales de Población y Vivienda.

Y es que hay más hogares que los previstos en los mapas cartográficos, que al 22 de febrero de 2022, arrojaban un aproximado de 1 millón 400 mil unidades familiares.

"La cartografía que nos está dando ahora, anda por 1.5 millones, es decir que tenemos un incremento de más de 100 mil viviendas", reconoció Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Por ejemplo, en Chivo Chivo, en Panamá Norte, se encontraron el fin de semana con una gran cantidad de familias que han invadido terrenos.

"Muchos trabajadores de algunas de nuestras etnias estaban en Darién y los trabajos terminaron y se han venido a Chivo Chivo; familias que hemos censado entre 10 y 12 personas", comentó el funcionario.

El primer balance de los censos, que iniciaron el 8 de enero, da cuenta de que se ha censado al 92% de las viviendas estimadas (1 millón 370 mil 493), y cerca del 75% de la población esperada, que equivale a 3 millones 231 mil 764 personas.

En la provincia de Panamá se ha cubierto al 101%, debido a las viviendas no proyectadas, mientras que en Panamá Oeste va por 96% y en Chiriquí por 88%.'



Las personas que están trabajando en los censos cobran sus quincenas mediante billetera electrónica, a través del sistema del Banco Nacional.



No ha habido problemas con la población de migrantes, salvo algunas pequeñas excepciones.



En 45% de los hogares censados hay auto, mientras que 35% cuenta con aire acondicionado.



Se espera que en el mes de septiembre puedan ser entregados los resultados finales de estos censos.

En las áreas comarcales los porcentajes son inferiores, como en Ngäbe Buglé (17%), Guna Yala (22%) y Madungandí (45%).

Esto no significa que no se haya cubierto estas áreas, sino que como la información recolectada es mediante carpetillas, todavía no ha sido del todo procesada y digitalizada.

De acuerdo con el director del INEC, los censos están previstos que culminen el 4 de marzo, pero están preparados para laborar más días si es necesario.

"Tenemos hasta el 4 de marzo, pero estamos preparados de que si se tiene que reforzar algunas áreas censales, tener ese espacio para recopilar información que es lo más importante en estos momentos", expresó.

Entre algunos datos interesantes que han generado los censos hasta el momento, se indica que en 93% de los hogares hay celulares, mientras que en 43.8% existen computadoras.

En 73.8% de las viviendas visitadas hay acceso a internet y 87.4% cuenta con televisor, mientras que 69.6% tiene cable.

En la parte del autorreconocimiento, 33.2% de los entrevistados se consideran población afrodescendiente y 12.6% indígena. Hay 4.5% de población con discapacidad.

La población analfabeta representa 2.6%.

