Acuerdos estratégicos entre Panamá y Vietnam: Impulso clave para la logística, el comercio y la tecnología nacional

En el marco de la reciente visita oficial del presidente José Raúl Mulino Quintero a la República Socialista de Vietnam, ambos países sellaron una robusta agenda de cooperación que abre un abanico de beneficios estratégicos directos para el desarrollo económico, logístico y tecnológico de Panamá.

Uno de los pilares fundamentales de esta histórica visita fue la firma de una docena de acuerdos y memorandos de entendimiento, diseñados para dinamizar sectores vitales de la economía panameña mediante la transferencia de experiencias y la integración con el mercado asiático.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

En el sector logístico y de conectividad, la suscripción del Acuerdo sobre Transporte Marítimo y los memorandos entre las autoridades de aviación civil y aduanas permitirán optimizar las operaciones de carga y la seguridad jurídica, consolidando a Panamá como el nodo logístico por excelencia para la expansión de las empresas vietnamitas hacia América Latina y el Caribe.

Asimismo, en el ámbito agropecuario, el entendimiento firmado entre el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam (VAAS) potenciará la transferencia tecnológica, la innovación en la producción de alimentos y el fortalecimiento de las capacidades científicas del agro nacional.

El turismo y la educación superior también se vieron directamente beneficiados con convenios específicos, buscando incrementar el flujo de visitantes, diversificar la oferta cultural y estrechar lazos académicos entre la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y su par vietnamita, promoviendo la formación especializada de talento humano.

Adicionalmente, se establecieron bases sólidas para la cooperación en materia de seguridad jurídica y prevención de delitos transnacionales, así como en áreas de vanguardia como energías renovables, transformación digital y protección ambiental.

Estos convenios no solo reafirman la consideración de Vietnam hacia Panamá como un socio estratégico y amigo tradicional en la región, sino que proyectan un futuro de crecimiento compartido con un alto valor económico y sostenible para los intereses panameños en el escenario global.

El fortalecimiento de los nexos entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y su contraparte vietnamita impulsará de manera directa el intercambio comercial y facilitará que las empresas istmeñas accedan con mayor profundidad a los mercados del Sudeste Asiático.

Del mismo modo, la cooperación institucional a través de las academias diplomáticas de ambos países fomentará un entendimiento político más profundo y una mejor coordinación de agendas en los foros multilaterales globales e interregionales.

En última instancia, toda esta arquitectura de nuevos convenios consolida una política exterior panameña abierta al comercio internacional y a la innovación, garantizando beneficios concretos y duraderos para la competitividad del país en las próximas décadas.