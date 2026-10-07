FMI destaca economía sólida de Panamá y pide fortalecer educación y lucha anticorrupción

La economía de Panamá está sólida, con un crecimiento estimado de alrededor del 5% y una inflación del poco más del 2% en 2026, y debe mantener la disciplina fiscal, mejorar la educación, la flexibilidad del gasto y las medidas anticorrupción para atraer inversión, indicó este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI destacó que la actividad económica "ha sorprendido positivamente" en 2026, impulsada por un fuerte sector del transporte, la logística, el turismo y los servicios financieros", con una inflación superior al 2 % debido al alza del petróleo.

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Las perspectivas a mediano plazo son favorables, con un crecimiento del PIB de entre el 4% y 5% impulsado por la inversión relacionada con el Canal de Panamá - que proyecta, entre otros, la construcción de dos puertos y un nuevo embalse - la mejora de la conectividad, la continua expansión de los servicios y una recuperación gradual de la inversión y el crédito privados.

Estas perspectivas afrontan riesgos externos, como menor crecimiento o comercio mundial, e internos, como los desajustes fiscales, las tensiones sociales, los asuntos legales y de arbitraje pendientes relacionados con la mina Cobre Panamá y las concesiones portuarias, y la reaparición de la sequía debido a El Niño, que "podrían afectar la confianza y el crecimiento".

La mina Cobre Panamá, un proyecto de 10.000 millones de dólares que representaban más del 4% del PIB, fue cerrada en noviembre de 2023 luego que un fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del contrato ley de la concesión.

El yacimiento se encuentra ahora bajo un programa de mantenimiento y cuido, que incluye la exportación de mineral que quedó depositado allí tras el cese de operaciones, mientras el Gobierno del presidente José Raúl Mulino decide si reabre o no y la concesionaria, la canadiense First Quantum Mineral, y sus socios, mantiene suspendidos arbitrajes internacionales por 27.000 millones de dólares.

El FMI fue enfático en el tema fiscal, al alabar el ajuste de 2025 que redujo el indicador al 3,7 % del PIB, por debajo del límite del 4 % establecido en la ley correspondiente, gracias a la contención del gasto, que compensó el bajo rendimiento de los ingresos.

Los datos preliminares indican que las autoridades están en camino de cumplir con el límite de déficit del 3,5 % del PIB para 2026, añadió el FMI, que resaltó que la consolidación fiscal sostenida es esencial para reducir la deuda pública, mantener la calificación crediticia y reconstruir las reservas.

En cuanto a los retos estructurales, el FMI señaló "las reformas para mejorar la educación y las competencias, reducir la informalidad, fortalecer la gobernanza y el entorno empresarial, y mejorar la calidad de la inversión pública".

"Para reactivar la inversión privada y mejorar la eficacia de las instituciones públicas se requiere un entorno empresarial más predecible, transparente y basado en normas", lo que necesita, entre otros, fortalecer las medidas anticorrupción, el estado de derecho y la administración de incentivos fiscales para aumentar la confianza, indicó el organismo.