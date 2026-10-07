El presidente de la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, se negó rotundamente a que el proyecto sobre las reformas electorales sea devuelto a primer debate, tal como lo han solicitado diversos colegas y sectores de la sociedad civil.

Robinson calificó como un retroceso la posibilidad de regresar el texto a su fase inicial de discusión y sostuvo que cualquier enmienda necesaria debe realizarse directamente durante el debate en segundo debate.

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El diputado del PRD reconoció que es cierto que existen aspectos que deben corregirse, como el caso del candidato que gane dos puestos de elección y pueda acogerse a una licencia, mostrándose dispuesto a eliminar dicha disposición.

Al respecto, recordó su propia experiencia cuando tuvo que escoger entre el Parlacen y el puesto de diputado, optando por renunciar al primero.

Asimismo, aclaró que estas polémicas disposiciones corresponden a adiciones introducidas durante el primer debate y no formaban parte del proyecto original presentado inicialmente.

Durante sus declaraciones, Robinson enfatizó que los magistrados del Tribunal Electoral no tienen la potestad de proponer iniciativas directamente dentro de la Asamblea Nacional, aunque reconoció y valoró que los magistrados cumplieron con su trabajo.

El legislador afirmó que respeta las propuestas planteadas por los distintos partidos políticos y destacó que sostuvo reuniones previas con todas las agrupaciones antes de iniciar la discusión formal de las reformas, por lo que aseguró que nada ha sido inconsulto.

Cuestionó la postura de quienes ahora pretenden retirarse del proceso para proyectarse como los buenos frente a los demás, retándolos a discutir abiertamente el proyecto en el pleno para demostrar cómo se desarrollan las cosas.

Agregó que es precisamente en la discusión de segundo debate donde se define con claridad si las reformas aprobadas en primer debate se mantienen o se caen.

Finalmente, anunció que se retiró la propuesta que buscaba prohibir a los magistrados emitir decretos tras la convocatoria a las elecciones, exigiendo a cambio que exista un respeto absoluto por las reglas del juego y que estas no se modifiquen en forma unilateral poco antes de los comicios.

Reveló que los magistrados del TE se comprometieron en no modificar el decreto de elecciones a falta de tres meses para los comicios generales.

