AEVE reacciona a denuncias del Meduca sobre diplomas falsos

Como un show mediático calificó el subsecretario de la Asociación de Educadores Veragüense (Aeve), Abundio Concepción, la denuncia presentada ayer por el Ministerio de Educación sobre los presuntos diplomas falsos.

"Nosotros hemos denunciado en el Ministerio Público al asesor legal Jaime Castillo, porque no tiene idoneidad, y ella (la ministra) no ha hecho absolutamente nada", sostuvo Concepción.

Agregó Concepción que Castillo no tiene idoneidad y que es quien lleva el caso de los educadores separados por ejercer su derecho a huelga.

Sostiene el docente que son funcionarios de recursos humanos los que se prestan para alterar y falsificar diplomas, porque ellos no tienen las claves para ingresar y realizar tales modificaciones en los documentos.

El docente explicó que el personal de recursos humanos de Cárdenas sí puede ingresar al sistema y de ahí la sorpresa de la ministra de que hay funcionarios de su propio gobierno involucrados en este tema.

Por esta razón sostiene que los diplomas falsos solo son una "cortina de humo" para tapar otros problemas que tiene el ministerio.

A juicio del profesor, el tema de los diplomas falsos busca distraer la atención de la problemática que existe en Educación.'

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querellas realizó el Meduca por los supuestos diplomas falsos en el sistema público. 41

casos adicionales relacionados con este tema presentarosn ayer en el Ministerio Público.

Mencionó que la ministra no ha podido comprar las computadoras, pero adquirió las licencias por 4.4 millones de dólares.

Hay un espejismo informático del año 2009 a la fecha. No hay evaluaciones de los resultados de la utilización de las computadoras que se compraron en aquel entonces, expresó el docente.

Por otra parte, Concepción señaló que los libros de texto ahora con la transformación no los han entregado, ni la galleta ni el vaso de leche. Y existe una ley que establece que tienen que entregarlos.

Finalmente, sostiene que espera que el Ministerio Público realice la investigación correspondiente y que quienes resulten culpables reciban su castigo.