Amílcar Córdoba asume la presidencia de la Junta Directiva de la CSS con la mira puesta en el empleo y las finanzas

La Caja de Seguro Social (CSS) estrena cúpula directiva tras una sesión extraordinaria celebrada este jueves, 1 de octubre, donde fue designado el representante del sector Empleador, Amílcar Córdoba, como presidente del ente rector de la institución.

El pleno designó a Córdoba, como el nuevo presidente de la Junta Directiva, marcando el inicio de una nueva etapa en la toma de decisiones estratégicas de la entidad.

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La votación interna también definió la vicepresidencia del organismo, cargo que recayó en la comisionada Eusebia Calderón de Copete, representante de los Profesionales y Técnicos de la Salud, tras cosechar ocho votos favorables frente a los seis obtenidos para la presidencia.

Tras asumir el liderazgo de la Junta Directiva, el nuevo presidente destacó: "Nosotros tenemos una obligación por ley que nos lleva a garantizarle a la población panameña que la Caja va a contar con los recursos para hacerle frente a todas las obligaciones que provienen de los procesos de jubilación, ya sea por vejez, por enfermedad o por accidente, y contar, además, con los recursos para poder enfrentar todas las necesidades de salud de los asegurados y sus dependientes".

Para lograr ese equilibrio financiero, el nuevo presidente advirtió que la ruta pasa ineludiblemente por respaldar las políticas estatales orientadas a dinamizar la empleabilidad en el país.

Desde la perspectiva de la directiva, la captación de nuevos cotizantes representa una preocupación neurálgica que se comparte de la mano con la propia Dirección General de la institución.

En tanto, la vicepresidenta expresó: "Hemos logrado, a través del pleno de la Junta y, además, con la Administración, hacer la identificación de los problemas que más agobian a la Caja de Seguro Social; y hemos establecido una ruta de trabajo, un plan de mejora. Es lo que nosotros aspiramos con el nuevo presidente: darle continuidad a ese trabajo".

Con esta renovación en la cúpula directiva, el máximo órgano de la institución reafirma su compromiso de fiscalización estricta, validación presupuestaria y diseño de políticas públicas.

El objetivo central de esta nueva gestión directiva será blindar la sostenibilidad operativa de la entidad en beneficio directo de la masa de derechohabientes a escala nacional.

