Antonio Tercero estará al frente de la dirección del Idaan

El abogado Antonio Tercero González fue nombrado director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); reemplazará al ingeniero Rutilio Villarreal, quien renunció al cargo el pasado 4 de marzo.

Luego de esta designación, le corresponde al pleno de la Asamblea Nacional formalizar el nombramiento por un periodo de cinco años. Hasta el mes de abril, el recién nombrado director del Idaan era el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo (Conades).

Dentro de su experiencia profesional, el nuevo director ha ejercido múltiples funciones en el sector público panameño. Al inicio de su carrera, laboró en el Idaan como asistente del juez ejecutor, entre otros cargos.

También laboró en la Fiscalía General Electoral de Panamá, ocupando posiciones de alto nivel como Oficial Mayor, Asistente de Fiscal, Secretario Judicial, Asesor Legal del Despacho Superior, Director de Recursos Humanos y Director de Asesoría Legal.

En el Ministerio de Salud (Minsa), se desempeñó como abogado y jefe de abogados en la Dirección Nacional de Recursos Humanos.

En ese periodo, desarrolló una propuesta denominada "Implementación de un Manual de Técnicas Secretariales", en la que incorporó el Capítulo VIII, referente a documentos jurídico-administrativos. Esta iniciativa fue reconocida como la mejor propuesta institucional, fortaleciendo los estándares de redacción legal en la administración pública.

El nuevo director del Idaan tendrá que hacerle frente a la crisis del agua en la región de Azuero, donde la población no puede consumir el agua porque no es potable.'

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año y nueve meses se desempeñó como Secretario Ejecutivo de Conades. 5

años es el periodo de tiempo que ejerce funciones un director del Idaan en Panamá.

Recientemente, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que ingenieros del Ejército de los Estados Unidos harán un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la región de Azuero. Para hoy se espera que se lleve a cabo la reunión entre los ingenieros y el equipo de la entidad para analizar a fondo la situación de las fuentes de agua.