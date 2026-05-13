ASEP refuerza medidas contra venta ilegal de dispositivos IPTV

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) emitió nuevas disposiciones para fortalecer la regulación sobre la comercialización de receptores IPTV, como TV Box, Android TV Box y TV Stick, que permiten acceder a contenidos televisivos sin autorización de sus proveedores o titulares de derechos.

Con la Resolución AN No. 21605-RTV del 30 de abril de 2026, la entidad amplió las normas vigentes desde 2011, estableciendo que los agentes económicos no podrán vender estos equipos con aplicaciones que brinden acceso a canales o catálogos de contenido sin contar con la debida licencia.

La ASEP explicó que el soporte técnico de los comercios deberá limitarse exclusivamente a aplicaciones de proveedores autorizados o plataformas con licencia, evitando así que los usuarios accedan a contenidos televisivos de manera ilegal.

Asimismo, alerta que los concesionarios del Servicio de Televisión Pagada No. 904 podrán deshabilitar o eliminar aplicaciones instaladas en equipos receptores de su propiedad, cuando estas permitan acceder a canales o catálogos de contenido sin autorización de los titulares de derechos, en donde las mismas cuenten con un sistema de gestión remota de sus equipos receptores IPTV.

La autoridad reguladora subrayó que el servicio IPTV, solo podrá ser prestado por concesionarios autorizados, mediante redes propias con capacidad técnica suficiente para garantizar la calidad y eficiencia del servicio.

La ASEP señala que las acciones u omisiones que incumplan estas disposiciones serán sancionadas conforme a la normativa sectorial, sin perjuicio de las medidas que pueda aplicar la ACODECO, en virtud de la Ley No. 45 de 2007, incluyendo responsabilidades penales.

Las medidas responden a reportes de concesionarios de televisión pagada que alertaron sobre prácticas de ciertos agentes económicos y particulares que ofrecen accesos ilegales a contenidos televisivos a cambio de pagos, afectando a usuarios ya titulares de derechos.

Por ello, la ASEP reafirmó que estas acciones buscan proteger la legalidad en la distribución de contenidos televisivos, garantizar la competencia justa en el mercado.