Así será la transformación de la vía España: Mop avanza proyecto con carriles exclusivos

El Ministerio de Obras Públicas (Mop) presentó los detalles del ambicioso proyecto de ampliación y modernización de la vía España. Este plan contempla la creación de carriles exclusivos para el transporte público (MiBus) y una serie de mejoras urbanísticas que prometen transformar por completo la movilidad y el paisaje de este importante corredor vial de la ciudad de Panamá.

En la reunión informativa, que contó con la participación de la Alcaldía de Panamá, arquitectos, líderes comunitarios y autoridades locales, se destacaron los impactos sociales y económicos de la obra, entre ellos la generación de empleos directos e indirectos durante sus distintas fases de construcción.

Un pulmón urbano y aceras accesibles

El proyecto cuenta con un fuerte componente ambiental. El programa de arborización prevé la siembra de 2,000 árboles en 1.6 hectáreas de áreas verdes, utilizando especies aptas para el entorno urbano como copete, lluvia dorada, jacarandá, casco de vaca, guisante de mariposa, lorito, reina Isabel y roble.

Este eje verde busca mitigar las islas de calor y mejorar el confort de los ciudadanos. De igual forma, se construirán nuevas aceras con un ancho mínimo de dos metros para priorizar la seguridad, comodidad y accesibilidad universal de los peatones.

Soterramiento de cables y fin a las inundaciones

Para resolver problemas históricos de la zona, la obra civil incluye:

Instalación de nuevos sistemas de alcantarillado pluvial para eliminar las inundaciones recurrentes.

Reubicación de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario.

Soterramiento del cableado eléctrico y de telecomunicaciones, lo que limpiará la contaminación visual y aportará mayor seguridad al sistema.

Nuevo sistema de movilidad

Edgar Peregrina, director de Proyectos Especiales del Mop explicó que los carriles exclusivos operarán bajo el sistema de Autobuses de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés). Estarán ubicados en el tramo comprendido entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario, permitiendo reducir drásticamente los tiempos de viaje de más de 82,000 usuarios que se desplazan diariamente en Metrobús.

La nueva sección vial de la vía España estará distribuida de la siguiente manera: dos carriles exclusivos para autobuses rápidos (BRT), cuatro carriles mixtos, diez estaciones equipadas y carriles de rebase para evitar la congestión entre rutas.

Además, se modernizarán 17 intersecciones semaforizadas y se habilitará una conexión directa con la Línea 1 del Metro en la estación Fernández de Córdoba.

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Impacto comunitario en Río Abajo

Los trabajos también abarcan la rehabilitación estructural de los puentes sobre el río Abajo y la quebrada Guayabo. Además, en el aspecto social y cultural, se ejecutará la reconversión del parque Afroantillano (conocido como parque Sidney Young) y la reorganización de la Vereda Afroantillana, un esfuerzo coordinado con el Municipio de Panamá que beneficiará directamente a los residentes del corregimiento de Río Abajo.

Finalmente, el Mop recordó que la vía España cuenta con una servidumbre vial de 40 metros certificada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Esto permite ampliar la calle hasta 20 metros desde su eje central actual. La institución ya adelanta el proceso de verificación e inventario en sitio para ordenar las intervenciones de manera planificada y sostenible.