Atienden emergencia sin el FAP

Las finanzas públicas del país cuentan con la capacidad operativa necesaria para atender la contingencia generada por el sismo del pasado viernes sin recurrir a sus reservas estratégicas.

Luego de la promulgación del estado de emergencia nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la cobertura de las afectaciones prioritarias se ejecutará mediante las partidas del presupuesto corriente, evitando el uso del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).

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La legislación panameña exige que los perjuicios derivados de un desastre alcancen o superen el 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) lo que equivale a unos 450 millones de dólares para que el Ejecutivo quede legalmente habilitado a retirar capital del ahorro nacional.

Asimismo, el FAP dejó abierta la posibilidad de coordinar acciones futuras con la administración pública si las revisiones de campo posteriores revelan un incremento significativo en las necesidades financieras del país.