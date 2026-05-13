Aumenta uso de anticonceptivos de emergencia entre mujeres jóvenes

El anticonceptivo de emergencia, conocido comúnmente como "pastilla del día después", registra un consumo importante entre las mujeres de 25 a 29 años, según datos suministrados por la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa).

Jennifer Delgado, directora ejecutiva de la institución, considera que esta incidencia podría deberse a que los temas de salud sexual y reproductiva están dejando de ser un tabú entre los adultos jóvenes gracias a las redes sociales, pese a sus "luces y sombras".

A este grupo etario le siguen las personas entre 20 y 24 años, que son quienes más se interesan y conocen cómo funcionan los métodos anticonceptivos, a diferencia de los mayores entre 35 y 40 años, en donde el tema aún es desconocido o está rodeado de mitos relacionados con su efectividad y consecuencias adversas.

El medicamento, como su nombre lo indica, se utiliza en casos de emergencia como abusos sexuales, uso incorrecto del preservativo o retrasos en los métodos anticonceptivos rutinarios; aunque puede ingerirse varios días después de tener relaciones sexuales, es más efectivo en las primeras 72 horas.

Sin embargo, el Manual de Salud de la Mujer del Ministerio de Salud (Minsa) señala que puede utilizarse hasta cinco días después, pero con el paso del tiempo, su efectividad disminuye; por eso, se recomienda que sea lo antes posible.

La función de este anticonceptivo es inhibir la ovulación y espesar el moco cervical, evitando que los espermatozoides lleguen al óvulo y se produzca el embarazo, pero si ya ha ocurrido, el proceso de gestación continúa con normalidad.

"La anticoncepción de emergencia no va a obstaculizar el embarazo. Su objetivo es crear una barrera o dificultar más el proceso de fecundación del óvulo, pero si esto ya ha ocurrido, seguirá su curso", expresó Delgado.

Aclaró que el fármaco tampoco tiene efectos adversos para quienes con el tiempo deseen convertirse en madres, ya que su alcance es de 5 días máximo; si se tienen relaciones sexuales sin protección después de este periodo de tiempo, pueden quedar embarazadas sin ningún problema.

Joany Gómez, quien utilizó el medicamento en más de una ocasión, compartió con este medio que, hasta la fecha, no ha tenido ningún efecto secundario, pero ha leído que su uso constante podría restarle funcionalidad.

"Supe de la pastilla del día después porque estaba buscando anticonceptivas y, entre tanta información, encontré que esta se usaba solo en casos de emergencia. Sinceramente, no conocía de mitos, así que no tuve ninguna superstición al usarla", afirmó.

El ginecólogo obstetra, Giovani Gordón, sostiene que la utilización de este fármaco de manera regular puede alterar el ciclo menstrual, es decir, adelantar o retrasar el periodo; no se debe ingerir con frecuencia, sobre todo cuando se está bajo otro método anticonceptivo.

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Aunque su uso suele generar opiniones adversas entre quienes defienden la concepción de la familia, el pastor Fernando Fowler no encuentra inconvenientes con que se emplee en casos puntuales, pero si su objetivo es promover las relaciones sexuales sin protección, aconseja a los jóvenes optar por métodos anticonceptivos rutinarios.

Señaló que, así como se respeta el hecho de que hay personas que no quieren ser padres, hay que valorar el esfuerzo de quienes diariamente lo intentan y no pueden concebir, tomando las medidas preventivas necesarias para evitar embarazos no deseados y el uso indiscriminado de dicho medicamento.

"Si una persona adulta planifica tener relaciones sexuales con otra, tiene que estar preparada para todo; no comparto la idea de que con conocimiento se tengan relaciones sexuales y después, para evitar un embarazo, se consuma esta pastilla; eso se debe analizar antes", acotó.

Aplafa, a diferencia de las farmacias particulares en las que los anticonceptivos de emergencia no son de venta libre, cuenta con personal de salud especializado para analizar el caso de cada paciente, asesorarla y, de ser necesario, remitirla a instancias superiores.

La institución, siguiendo la disposición de atención a la población adolescente en materia de salud sexual y reproductiva actualizada en el año 2024, también atiende a menores de edad, entendiendo que podrían estar en riesgo y que a partir de los 16 años tienen la facultad de brindar su consentimiento no solo para recibir información, sino también para adquirir cualquier anticonceptivo; sin embargo, la mayoría acude acompañada de sus madres, abuelas y tías.

Los panameños, contrario a lo que se percibe, sí están planificando el tener una familia, pero es importante que, mientras se toma esa decisión, se tenga acceso a información veraz sobre los diferentes métodos anticonceptivos que existen y se comercializan en el país.

Los especialistas aconsejan a la población buscar información para que el tema se vuelva cada vez más accesible desde un enfoque de salud que derribe mitos y empodere a las mujeres sobre su autocuidado y la familia que desean tener.

Es importante destacar que los anticonceptivos en general, incluidos los de emergencia, no protegen contra las infecciones de transmisión sexual (ITS); el único que cumple esta labor es el preservativo o condón. Por tanto, independientemente de los métodos de planificación que se utilicen (pastillas, inyecciones e implantes subdérmicos), se debe hacer uso del profiláctico.