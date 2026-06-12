Bajo el lema "Una gota de humanidad", la CSS convoca a colecta masiva de sangre

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la realización de una gran jornada de donación de sangre, que tendrá lugar este sábado 13 de junio en el primer nivel de AltaPlaza Mall, en horario de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. La actividad busca fortalecer las reservas nacionales y promover la solidaridad ciudadana.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, la campaña se desarrollará bajo el lema: Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas”.

Durante la presentación, la coordinadora técnica nacional de Medicina Transfusional y Banco de Sangre de la CSS, licenciada Omara Domínguez, destacó que los 13 bancos de sangre de la institución mantienen actualmente las unidades necesarias para atender la demanda hospitalaria, gracias al apoyo de empresas privadas, universidades, ministerios y ciudadanos que participan en estas colectas.

En cuanto a los requisitos que deben tener los donantes, son:

Gozar de buen estado de salud.

Tener entre 17 y 65 años de edad.

Presentar cédula de identidad personal o licencia de conducir vigente si es panameño.

Los extranjeros deben presentar pasaporte o carné de residencia vigente.

Previo a la donación, cada voluntario completa un formulario y se somete a un hemograma, examen que permite evaluar niveles de hemoglobina, hematocrito, plaquetas y glóbulos, además de descartar infecciones que puedan impedir el procedimiento.

Respecto a los parámetros establecidos, las mujeres deben registrar más de 12.5 g/dl de hemoglobina y los hombres más de 13.5 g/dl para ser aceptados como donantes.

La CSS enfatizó que donar sangre es un gesto sencillo que puede salvar la vida de cientos de pacientes que requieren transfusiones diariamente en hospitales del país.

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La institución reiteró su llamado a la población para que se sume a esta jornada, fortaleciendo la cultura de donación voluntaria y contribuyendo al bienestar colectivo.