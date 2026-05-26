Canal de Panamá fija para enero de 2028 la primera palada del proyecto de Río Indio

La administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, señaló los principales retos operativos y estratégicos que marcarán el rumbo de la vía interoceánica.

De Marotta indicó en el noticiero matutino de Telemetro Reporta que el canal es una institución que tiene continuidad en el tiempo. Por esta razón, la ingeniera argumentó que los desafíos actuales de la organización siguen siendo fundamentalmente los mismos que se venían afrontando en los últimos años.

A juicio de la administradora, el proyecto más emblemático e importante, no solo para la vía acuática, sino para el desarrollo de todo el país, es la ejecución exitosa del proyecto del lago Río Indio.

"Es la necesidad hídrica para garantizar la economía de este país, a nivel de la población y de negocios", sostuvo De Marotta al evaluar el impacto de esta obra en la sostenibilidad nacional.

Además del manejo del recurso hídrico, la jefa de la ACP destacó la necesidad de hacer crecer el canal más allá de lo que es tradicionalmente el tránsito de buques por las esclusas.

La estrategia de la institución apunta a "tener negocios complementarios que puedan consolidarnos como un centro logístico mundial de mayor calidad, con nuevos puertos y con un gasoducto", resaltó.

Esta infraestructura "nos va a permitir mover productos energéticos sin tener que cruzar barcos por el canal, y eso nos va a permitir aumentar tránsitos de otros segmentos de mercado", explicó De Marotta.

Para la ingeniera, se trata de robustecer un conglomerado y un corredor logístico más eficiente. En ese sentido, recordó que ya se habla de proyectos similares en Centroamérica y México, pero aclaró que Panamá expandirá el suyo, que ya está consolidado.

En lo que respecta al proyecto de Río Indio frente al cambio climático, dijo que es un reto que la ACP ve "con lupa". La administradora destacó que el diálogo y la comunicación oportuna han sido las herramientas que han abierto las puertas con los residentes de la zona.

"Nosotros tuvimos un 70% de participación en lo que fue la elaboración del marco de compensación", puntualizó; agregó que el canal sigue conversando con las personas que no se habían acercado inicialmente, fundamentados en que la institución siempre cumple su palabra.

La funcionaria enfatizó que mantendrán un acompañamiento permanente y directo en las comunidades de la cuenca hidrográfica.

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"No es nada más que el Canal llega, hace un proyecto y se va", aclaró. Destacó el éxito de los últimos nueve meses de diálogo y más de 200 reuniones familiares.

Finalmente, De Marotta adelantó el cronograma de la obra: la primera palada física de la presa será en enero de 2028.

Entre 2026 y 2027 se ejecutará el plan paulatino para reasentar a unas 423 familias, a la par de los procesos de licitación, adjudicación y movilización del contratista al terreno.