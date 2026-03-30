Canal de Panamá y su trabajo en paralelo para el proyecto de Río Indio

Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá, señaló que esa entidad trabaja en paralelo en diferentes aspectos para llevar a buen puerto el proyecto de Río Indio.

"Estamos paralelamente hablando con las comunidades, estamos preparando el estudio de impacto ambiental categoría tres, así como en las perforaciones geológicas en el área. Tenemos un contratista haciendo el diseño conceptual que saldrá a licitación a finales de este año o principio del próximo", dijo Espino de Martotta en Telemetro Reporta.

Mencionó que en la cuenca del Río Indio están haciendo lo que se hace en la cuenca tradicional, como la instalación de paneles solares, así como el acceso a internet en diez escuelas y van por diez más. Están trabajando en tres acueductos rurales.

"Estamos por adjudicar dos carreteras son 26 km que haremos en el territorio donde habrá mucha educación, estamos reforestando, ya tenemos 32 familias inscritas en el pago de protección de bosques", precisó.

Además señaló que ya se establecieron, junto a la comunidad, las reglas de cómo se va a compensar a las familias que tendrán que ser reubicadas.

"Es un trabajo que nos llena de satisfacción porque refleja lo que ellos quieren y que el Canal está dispuesto apoyar para que las comunidades queden de una mejor manera", señaló.

Este marco, que según dijo, se discutió con cada una de las nuevas plataformas que abarca 38 comunidades en tres provincias.

Recordó que durante la primera etapa estas reuniones se hizo con un 20% de participación hasta alcanzar un 70%. Se hicieron más de 200 reuniones de trabajo.

Con el otro 30% indicó que hacen un trabajo puerta a puerta con las familias que no se han acercado.

Este marco de compensación incluye cuatro temas: la vivienda, hay cuatro modelos que llevan lo que las familias han solicitado.

Los terrenos, este lleva un evalúo a valor de mercado, además de la producción agropecuaria, que también lleva un avalúo de si hay lucro cesante y si hay que restablecerlo en otro lugar.

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"Por supuesto incluye el acompañamiento psicosocial y la parte de las estructuras comunitaria como escuelas, centros de salud, áreas de recreación", mencionó.

"Estas áreas son tratadas en el marco de compensación y lo que es importante es que serán uniforme para todo el mundo ", aseguró.

Por otra parte, mencionó que el Canal ha identificado predios en las tres provincias muy cercanas al sito actual de las comunidades por lo que se buscará que estos sitios de reasentamiento no estén a más de 7 kilómetros de distancia.

Aseguró que las comunidades ya saben cómo funciona el sistema de compensación por el reasentamiento.

"Estamos hablando con cada familia individualmente y es ahí donde basándonos en su avalúo se firma un "contrato" persona a persona. Es ahí es donde deciden si quiere ir al predio que definió el Canal o irse a otro lado", agregó.

De acuerdo a Espino de Marotta de aquí a diciembre deben tener muy avanzado ese proceso que se espera que dure unos cinco años.

Aseguró que lo más importante son las comunidades que viven en el sitio de presa, que es donde se hará el proyecto de construcción por lo que esas son las primeras a reasentar. Dijo que se trata de una población pequeña lo que les dará tiempo para seguir trabajando con las otras familias para buscar sitios de reasentamiento.

Recordó que este no es un proyecto del Canal, es un proyecto país que busca garantizar el agua del consumo de más de 2 millones de habitantes además de la confiabilidad el Canal.