Cancillería confirma presencia de panameños en fuerzas de Rusia y Ucrania

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, informó que el Gobierno de Panamá tiene registro de 19 panameños vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia.

De ese grupo, algunos permanecen activos, otros están desaparecidos y uno falleció, hecho confirmado por las autoridades panameñas.

Asimismo, se reporta la participación de cinco panameños en las fuerzas ucranianas, lo que refleja la presencia de connacionales en ambos bandos del conflicto.

La Cancillería mantiene seguimiento de la situación y ha sostenido conversaciones con representantes diplomáticos de Rusia y Ucrania.

Guevara Mann adelantó que estaba prevista una reunión con el encargado de negocios de Ucrania para abordar directamente este tema.

El acercamiento de familiares a la Cancillería ha permitido actualizar la información sobre los panameños incorporados a las fuerzas militares.

El funcionario destacó que se busca garantizar apoyo consular y acompañamiento a las familias que enfrentan esta difícil situación.

Por último, el Gobierno reiteró dar seguimiento a cada caso, en coordinación con las autoridades internacionales competentes.