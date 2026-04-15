Candidatos a magistrados son entrevistados

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que preside la diputada Dana Castañeda, inició ayer las entrevistas a los candidatos al cargo de magistrado del Tribunal Electoral y su suplente.

De los 27 aspirantes que se inscribieron para el puesto, solo 21 cumplieron con los requisitos. La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, desistió de su candidatura, por lo que solo quedaron 20 candidatos.

Cuando la sesión abrió, se definió la metodología de trabajo: cada participante tendría 10 minutos para realizar su presentación; igualmente, los diputados tuvieron el mismo tiempo para formular preguntas.

Ramón Abadi, actual administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), fue el primero en presentarse. Abadi señaló que, de ser elegido magistrado del Tribunal Electoral, impulsará una mayor cercanía con la ciudadanía.

También se presentó el actual magistrado del tribunal Alfredo Junca, quien busca la reelección, ya que su periodo vence el próximo 31 de diciembre.

Otros aspirantes que estuvieron presentes fueron Raúl Horacio Gutierrez Flores, Juan Alberto Alvarado Estrada, Mariam Suely Espino Barrera, Cristina María Torres Ubillús, entre otros.

La Comisión de Credenciales dispone de hasta tres días hábiles para completar las entrevistas. Cabe recordar que el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional culmina el próximo 30 de abril.