Chalecos vencidos ponen en riesgo la vida de unidades policiales

La Policía Nacional, desde el año 2019, no adquiere chalecos antibalas para sus unidades, poniendo en riesgo la vida de los más de 25 mil hombres y mujeres que conforman la fuerza pública y salen diariamente a patrullar las calles del país expuestos al acecho de las bandas delictivas que, en los últimos meses, han demostrado estar mejor equipadas que los estamentos de seguridad.

Dichos equipos tienen un periodo de vida de 5 años que se cumplieron en 2024; por tanto, llevan dos años vencidos, ocasionando la muerte del sargento Albis Espinoza el pasado 12 de abril en el área del Chorillo.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, tras consultas de Panamá América, no solo confirmó esta información, sino que dejó al descubierto algo aún más grave: la Policía Nacional cuenta solamente con 5,000 chalecos distribuidos entre los uniformados por turno.

"Efectivamente, hay equipos que ya están vencidos", dijo.

Abrego aseguró que se está en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para adquirir unos 10,000 chalecos antibala durante este año; sin embargo, al finalizar sus declaraciones, dijo que esto es "un proyecto", dejando entrever que, hasta el momento, no se ha concretado la compra.

Cabe destacar que, además de chalecos, a los uniformados les hacen falta botas, rodilleras, cascos y otros equipos de protección.

En estos operativos antipandillas, específicamente en el distrito de San Miguelito, también resultó herida una unidad, lo que evidencia la urgencia que tiene la entidad de adquirir estos materiales.

La embajada de China, en 2022, donó 6 mil chalecos antibalas a la entidad, pero estos no cumplen con las especificaciones del Instituto Nacional de Justicia y otros entes internacionales encargados de evaluar el rendimiento y la seguridad de los equipos de protección personal.