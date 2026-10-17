CIDH analizará en Panamá independencia judicial, migración y libertades fundamentales

Panamá será sede del 197.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 26 al 30 de octubre, con una agenda que abordará denuncias y desafíos relacionados con la independencia judicial, las libertades fundamentales, la migración, la seguridad ciudadana y la protección de grupos vulnerables en las Américas.

Las sesiones se desarrollarán en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), donde la Comisión recibirá información sobre diversas situaciones que afectan los derechos humanos en países de la región.

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Entre los asuntos que serán examinados figuran la independencia judicial en Costa Rica, Ecuador y Perú; el acceso a la justicia en Granada; y la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. También se abordará la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado peruano.

La agenda incluye temas relacionados con la institucionalidad democrática y las restricciones al espacio cívico. En este ámbito, se analizará la situación de Ecuador, así como las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos.

La Comisión también examinará la libertad de religión y de creencias en Nicaragua, además del impacto del control digital sobre el espacio cívico en Venezuela.

Otro de los puntos previstos será la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, así como los desafíos que enfrentan las personas LGBTIQ+ en Centroamérica.

Migración, niñez y grupos vulnerables

Los derechos de las personas migrantes y de otros grupos en situación de vulnerabilidad también ocuparán un espacio importante en las sesiones.

La CIDH abordará la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes, los impactos de las políticas migratorias en Argentina y las denuncias de adopciones irregulares y tráfico de niñas y niños en Chile.

Asimismo, se examinará la situación del pueblo raizal en Colombia y la de las mujeres privadas de libertad.

En materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la agenda contempla el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Honduras, así como el acceso a la salud y a la justicia en casos de violencia obstétrica.

También se analizará la protección de los derechos humanos de las víctimas de desastres naturales en Venezuela.

En el ámbito de la seguridad y la justicia penal, la Comisión revisará la situación de las personas privadas de libertad bajo el estado de excepción en El Salvador.

Además, se discutirán la reglamentación de la responsabilidad penal adolescente en Brasil, los estándares de actuación policial en villas y comunidades de la Amazonía brasileña y la regulación de la pena de muerte en Cuba.

Estos temas forman parte de una agenda regional que busca examinar las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y las condiciones para garantizar el respeto de las libertades fundamentales.

Minería y obligaciones empresariales

Otro de los asuntos previstos será el impacto de la extracción de minerales críticos utilizados en la transición energética, mediante una audiencia de oficio de alcance regional.

La Comisión también celebrará una audiencia sobre las obligaciones internacionales de las empresas extractivas canadienses y sus efectos sobre los derechos humanos.

Esta actividad se enmarca en las conmemoraciones del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que reúne iniciativas orientadas a destacar el papel histórico del país en el diálogo y la cooperación regional.