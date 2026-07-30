Cierres parciales en la Vía Panamericana durante el mes de agosto por trabajos del MOP

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que, a partir del 1 y hasta el 31 de agosto, se ejecutarán cierres parciales en la Vía Panamericana. Estas medidas forman parte del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, específicamente en el tramo CPA El Espino – Sajalices y la Variante Campana.

En este sentido, las labores contemplan la mejora de la estructura del pavimento, la instalación de drenajes transversales, la reposición de losas y otras tareas complementarias. Con ello, se busca garantizar mayor seguridad y durabilidad en una vía que conecta a miles de usuarios hacia el interior del país.

Asimismo, los cierres se aplicarán en dos jornadas: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en horario diurno y de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. en horario nocturno. Durante estos trabajos, se mantendrá habilitado un carril por cada sentido de circulación para reducir las afectaciones al tránsito.

Por otro lado, la intervención se concentrará en el tramo comprendido entre El Nazareno, El Espino y Sajalices, distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste. Allí se desarrollarán los frentes de trabajo con señalización preventiva y presencia de personal de seguridad vial.

De igual manera, el Mop exhortó a los conductores a transitar con precaución, respetar las disposiciones de señalización y atender las indicaciones del personal autorizado. Estas medidas buscan minimizar riesgos y evitar accidentes en las zonas intervenidas.

La institución agradeció la comprensión de la ciudadanía y pidió colaboración durante el proceso. Aunque los cierres generen incomodidades temporales, el proyecto representa un avance estratégico para mejorar la conectividad y la movilidad hacia las playas y comunidades del interior.