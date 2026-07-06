Continúan las críticas al proceso electoral en la UP; Moreno defiende victoria

Casi una semana después de que los administrativos, docentes y estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) ejercieran su derecho al sufragio, los cuestionamientos y críticas de diversos sectores no se han hecho esperar; mientras algunos intentan impugnar los resultados, otros prevén que la primera casa de estudios superiores del país se encamina hacia una gestión marcada por la continuidad.

La elección de los estamentos universitarios, a juicio del catedrático Miguel Antonio Bernal, los convierte en cómplices de su propia destrucción, pues en lugar de optar por un cambio, prefirieron el continuismo, el nepotismo y la corrupción.

Aseguró, pese a que el ganador aún no ha sido proclamado por el Consejo General Universitario (CGU), que ya iniciaron las "negociaciones" por las vicerrectorías para la alegría de los "corruptos y sus protectores".

"El fraude electoral fue un éxito (...) vencerán, pero no convencerán. Deshonor y vergüenza para lo que queda de Universidad", expresó en sus redes sociales.

La virtual victoria del doctor José Emilio Moreno, a quien diversos sectores califican como el "ungido" del aún rector Eduardo Flores, fue impugnada por presuntamente vulnerar el principio de certeza electoral y transparencia luego de que se comprobara que el número de votantes no corresponde con la cantidad de papeletas en las urnas y uno de los presidentes de mesa omitiera mostrar los papeles durante el escrutinio.

Ante dichas anomalías, el equipo de la profesora Migdalia Bustamante, candidata a la rectoría, solicitó el recuento físico de las actas y un informe técnico de la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones para corroborar la transparencia de los resultados.

Moreno, en su defensa, señaló que las irregularidades presentadas durante la jornada son propias de cualquier contienda electoral, haciendo énfasis en que el resultado seguirá siendo el mismo, pues entre ambos existe una "enorme" diferencia de votos, ya que su postulación obtuvo un respaldo del 60% y la de Bustamante un 18%.'



La virtual victoria del doctor José Emilio Moreno, a quien diversos sectores califican como el "ungido" del aún rector Eduardo Flores, fue impugnada por presuntamente vulnerar el principio de certeza electoral y transparencia luego de que se comprobara que el número de votantes no corresponde con la cantidad de papeletas en las urnas y uno de los presidentes de mesa omitiera mostrar los papeles durante el escrutinio.



El nuevo rector deberá asumir el cargo el próximo 1 de octubre.



El reglamento establece que la impugnación debe evaluarse en función de los resultados, es decir, si cambiaría el estatus de un candidato sobre el otro.

Agregó que el reglamento establece que la impugnación debe evaluarse en función de los resultados, es decir, si cambiaría el estatus de un candidato sobre el otro, pero ello no ocurre en este caso en particular debido a que se reclaman aspectos específicos que no inciden en el dictamen final de la elección.

"Ese recurso no afecta en nada los resultados para mi persona porque la diferencia es muy grande; si hubiese sido estrecha, sería otra cosa. Nosotros asumiremos la rectoría a partir del 1 de octubre", aseveró.

El funcionario salió al paso de las críticas afirmando que es muy difícil que alguien cometa algún acto de corrupción dentro de la Universidad con todos los controles que existen, y se comprometió a seguir trabajando en la digitalización de la academia y el fortalecimiento de su relación con el sector privado en beneficio de las nuevas generaciones.