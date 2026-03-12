El Ministerio de Obras Públicos (MOP), finalmente, dispondrá de los fondos para comenzar a construir los 100 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por $17.8 millones para este programa.

Iván De Ycaza Delgado, viceministro del MOP, informó que con este recursos se construirán los primeros 50 zarzos.

El dinero aprobado proviene de la venta de tierras realizada por la Autoridad del Canal de Panamá en las áreas revertidas.

Estos zarzos garantizarán el acceso a colegios y escuelas y salvaguardarán la vida de estudiantes para que puedan llegar a sin problemas.

El 28 de octubre del año pasado, dos niñas de 5 y 8 años, perdieron la vida tras ser arrastradas por la crecida de una quebrada en la comunidad de Cascabel, distrito de Mironó, comarca Ngäbe Buglé.

Dos días después, el presidente José Raúl Mulino anunció el programa de construcción de los zarzos en la comarca.'



Según datos recabados, son 70 estudiantes que han fallecido por ríos crecidos o cabezas de agua al ir o regresar de escuelas en la comarca.



Son puentes peatonales colgantes que se construyen sobre afluentes de agua, ya sea ríos o quebradas.



Diputados de distintos circuitos expusieron las necesidades que tienen pobladores de poder contar con estas estructuras, ya sea porque no tienen o porque la existente se encuentra en mal estado.



Son 100 zarzos para la comarca.

De Ycaza estima que entre finales de este mes o después de Semana Santa se iniciará la construcción de estas estructuras.

"Recuerde que el área comarcal por la topografía y el clima, a veces por la distancia o que no hay calle en muchos lugares, el acceso se hace a caballo o a pie, y el llevar los materiales y la logística es más compleja, pues cada uno de los contratistas que ejecutarán los trabajos tiene que organizarse bien para que pueda hacer un buen trabajo y terminar a tiempo", declaró el viceministro.

Fuera de este programa, el MOP adelanta la construcción de 15 zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.

Necesidad

Con el apoyo del Ministerio de Educación se determinó que solo para tener acceso a escuelas en áreas de difícil acceso, hay que construir otros 260 zarzos, cifra que se eleva exponencialmente si se añaden sitios que no sean los centros educativos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En este sentido, De Ycaza destacó que una propuesta del MOP es que este programa se replique todos los años para así poder llegar a otras provincias y regiones.

La necesidad de zarzos es a nivel nacional, así como reparar otros que están en mal estado, y el viceministro ilustró que en toda zona montañosa del país se palpa.

"Todo (punto) a lo largo de la Coordillera Central: Panamá Oeste, Coclé, Veraguas, la comarca (Ngäbe Buglé), Chiriquí y Bocas del Toro es donde más casos tenemos", expresó.

Si el clima y las condiciones de los lugares lo permiten, la mayoría de los zarzos estará lista a fin de año, dijo De Ycaza.