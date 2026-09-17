CSJ construirá una Ciudad Judicial de $284 millones en Curundú

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, anunció un plan de infraestructura judicial a nivel nacional cuya obra insignia será la edificación de la Ciudad Judicial de Panamá, un complejo valorado en $284 millones que reunirá en una sola sede a 15 dependencias que hoy operan en inmuebles alquilados.

El anuncio se dio durante el V Congreso Anual de Administración de Justicia y Jornada de Rendición de Cuentas, celebrado en Santa María, provincia de Herrera.

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El proyecto se levantará sobre un terreno de 10 hectáreas en Curundú, donado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La ubicación busca resolver el hacinamiento del Palacio Gil Ponce y mejorar el acceso ciudadano al conectar directamente con la red del Metro de Panamá y las principales arterias de transporte público.

"La idea es que lo que pagamos en alquiler lo destinemos a pagar nuestras instalaciones propias, ya que con la eliminación de estos contratos de arrendamiento y la centralización de operaciones se proyecta un ahorro anual de $15 millones", sostuvo la magistrada Chen Stanziola en la web del Órgano Judicial.

El diseño preliminar y los estudios del centro, que albergará a los magistrados de la Corte, el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y las jurisdicciones civil, laboral, de familia, niñez y contencioso-administrativa, cuentan con el respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Proyectos en provincias: Veraguas, Los Santos, Colón y Darién

El plan de modernización de la infraestructura del Órgano Judicial incluye licitaciones y reactivaciones en el interior del país:

Este mes de septiembre se convocará el acto público para la construcción y mantenimiento de la Unidad Judicial de Veraguas por un valor estimado de B/.44.3 millones, junto con nuevas sedes para juzgados de pensiones alimenticias.

Mientras que la licitación de su Unidad Judicial Regional está programada para octubre, con un presupuesto de B/.39.5 millones.

En tanto que tras la rescisión del contrato original por incumplimiento, la empresa afianzadora tomó el control de la obra de la Unidad Judicial de Colón, la cual registra un 39% de avance.

Por su parte, se formalizó la adquisición de un terreno de 1.5 hectáreas en Metetí, Darién donde se construirá la futura sede judicial provincial.

Y en Herrera se concretó la entrega del centro especializado de Santa María, con una inversión superior a $7 millones en equipamiento y tecnología.

La estrategia busca sustituir el gasto corriente en arrendamientos por patrimonio estatal propio, garantizando instalaciones modernas para la administración de justicia.