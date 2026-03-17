CSS buscará especialistas extranjeros porque los locales ignoraron sus cinco convocatorias

Después de cinco convocatorias sin respuestas, la Caja de Seguro Social tomó la decisión de buscar los 71 médicos especialistas que faltan en el extranjero, así lo anunció Dino Mon, director general de la CSS.

"Llevamos cinco convocatorias octubre, diciembre y enero, en esos tres meses se hicieron y no recibimos la respuesta de nuestros médicos panameños para ir al interior que es donde siempre se quedan plazas disponibles, dijo Mon en Tvn Noticias.

Mon señaló que la CSS tiene las puertas abiertas, sin embargo, lamentó que por años en el interior se han quedado plazas para especialistas sin poder cubrir porque, según dijo "no hay respuesta a esa convocatoria no porque la CSS no la haya hecho".

Ante esta falta de respuestas, el director de la Caja señaló que tienen que "abrir el panorama, tal cual dice la ley y utilizando los medios legales para los especialistas vengan del extranjero".

"Se estará usando esto (especialistas foranéos) dado que no hemos tenido las respuestas correctas a esas convocatorias en el interior, tenemos llenar esas plazas", prosiguió.

Mon detalló que ya el Ministerio de Salud (Minsa) ha dado la autorización para hacer esa convocatoria "porque eso (la contratación) lleva todo un proceso".

Explicó que por el momento este proceso es solo para la CSS, ya que el Minsa tendrá que hacer lo propio, y añadió que "ya la CSS hizo la convocatoria global" para los médicos especialista que esa institución requiere.

No obstante, señaló que la CSS y el Minsa están en un proceso de integración y en este proceso, según Mon, "lo que haga la Caja es para todos los panameños y para llenar esas plazas".