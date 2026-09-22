De Río Indio a las listas de la UE: las claves de la reunión entre Mulino y Pedro Sánchez en la ONU

Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de España, Pedro Sánchez, conversaron este martes sobre "la estrecha cooperación" bilateral y la integración iberoamericana en un encuentro sostenido en el marco de la Asamblea General de la ONU, según informó el Gobierno panameño.

El potencial logístico panameño y los proyectos que desarrolla el Canal de Panamá, entre ellos dos nuevos puertos y el reservorio de Río Indio, también fueron temas abordados por los dignatarios, indicó un comunicado oficial.

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"El presidente español reconoció la importancia de Panamá dentro de la alianza que lidera España, por lo que vaticinó una importante participación panameña en la próxima Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en noviembre", dijo la misiva de la Presidencia panameña.

Mulino, por su parte, agradeció a España el apoyo a Panamá para salir de las listas discriminatorias de la Unión Europea, logrando en primera instancia ser excluida de la lista de países no cooperadores en la lucha contra el narcotráfico y se espera la pronta salida de la lista fiscal, señaló el comunicado.

Control portuario, listas de la UE y agenda internacional

El gobernante panameño indicó asimismo "que Panamá ha logrado el control soberano de dos de sus más importantes puertos, Balboa y Cristóbal, e indicó que se ha entablado una colaboración aduanera con países europeos para combatir el narcotráfico".

Mulino y Sánchez conversaron también sobre las elecciones para la Secretaría General de la ONU y las oportunidades que se abren para Panamá dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur), del que es miembro asociado.

Además, Mulino sostuvo un saludo formal con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.