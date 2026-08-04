Decomisan 785 paquetes de presunta droga ocultos en vehículo en la 24 de Diciembre; hay tres aprehendidos

Las autoridades decomisaron 785 paquetes de presunta droga durante un operativo realizado en la 24 de Diciembre, donde además fueron aprehendidas tres personas que serán llevadas ante un juez de garantías en las próximas horas.

De acuerdo con la información suministrada, la sustancia estaba oculta en 24 bultos dentro del vagón de un vehículo que se encontraba estacionado en una residencia. Los paquetes estaban camuflados con apariencia de bolsas de basura para evitar ser detectados.

Las autoridades destacaron que este operativo representa otro golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y el crimen organizado, que utilizan estas redes para distribuir sustancias ilícitas en diferentes sectores del país.

Durante la diligencia, los investigadores ubicaron el cargamento y procedieron al aseguramiento de la presunta droga, que será sometida a los análisis correspondientes para determinar su composición y peso exacto.

Este decomiso se suma a las acciones operativas que mantienen las autoridades para combatir el narcotráfico.