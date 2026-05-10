Diabetes: al año hay 35 mil casos

Datos del Atlas de la Diabetes 2025 de la Federación Internacional de Diabetes revelan que el 11,1% de la población adulta entre 20 y 79 años vive con diabetes, mientras que más de cuatro de cada diez personas desconocen que padecen la enfermedad. Estos datos indican que la diabetes mellitus continúa consolidándose como uno de los principales problemas de salud pública en Panamá y el mundo.

En Panamá, cifras de la Encuesta Nacional de Salud y de la Caja de Seguro Social indican que cerca del 14% de las personas mayores de 15 años padece diabetes mellitus tipo 2, mientras que anualmente se registran alrededor de 35 mil nuevos diagnósticos.

Las proyecciones tampoco son alentadoras. Para el año 2050, se estima que una de cada ocho personas adultas tendrá diabetes, lo que equivaldría a aproximadamente 853 millones de personas en el mundo.

Componentes

"El desarrollo de la diabetes es un 50% genético y un 50% relacionado con la alimentación", explicó Emir Durán Fernández, especialista en nutrición pediátrica, al referirse al impacto de los hábitos alimenticios y el sedentarismo en el incremento de casos.

El especialista señaló que la diabetes tipo 1 suele tener un componente principalmente hereditario y puede manifestarse desde edades tempranas. Entre los síntomas más frecuentes mencionó la pérdida de peso sin causa aparente, sed constante, hambre excesiva y necesidad frecuente de orinar.

Sin embargo, advirtió que la diabetes tipo 2 también comienza a presentarse en menores debido al aumento del sobrepeso y la obesidad infantil.

Uno de los signos visibles, explicó, es el oscurecimiento de zonas como el cuello, las axilas y la ingle, condición que muchas veces es confundida con suciedad.'



Cerca del 14% de las personas mayores de 15 años en Panamá padecen diabetes mellitus tipo 2.



Los hábitos alimenticios están influyendo en el desarrollo de la diabetes. Un 50% genético y el otro 50% alimentación.



El consumo de bebidas azucaradas y comida ultraprocesada siempre es perjudicial para la salud.



Promover hábitos saludables, actividad física regular y una alimentación equilibrada podría reducir la enfermedad.

Durán alertó además sobre el consumo frecuente de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, productos que contienen grandes cantidades de azúcar y calorías vacías, pero pocos nutrientes esenciales para el organismo.

Sobre la percepción de que comer saludable es más costoso, el especialista sostuvo que muchos alimentos naturales continúan siendo más accesibles que los productos procesados.

En ese sentido, recomendó priorizar las comidas preparadas en casa, reducir el consumo de azúcar y grasas saturadas y mantener una alimentación balanceada que incluya frutas, verduras, lácteos, granos y almidones complejos en cantidades adecuadas.