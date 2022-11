Diálogo Nacional por Panamá entra en una etapa de agonía

La Mesa Única de Diálogo por Panamá entró en una etapa de agonía y su supervivencia es incierta ante la falta de acuerdos para el reinicio de la segunda fase del diálogo, pasado más de un mes desde la firma de acuerdos que culminó la primera fase.

El ministro de Gobierno, Roger Tejada confirmó que no hay acuerdos con respecto a los mediadores, ni confirmación por parte del sector empresarial sobre su participación en la mesa.

La primera fase de la Mesa Única de Diálogo por Panamá culminó el 16 de septiembre en Penonomé, con acuerdos en el tema 8 que establecía las mesas intersectorial y de seguimiento. Dicho acuerdo , daba paso a la segunda fase cuya primera reunión se programó para el 6 y 7 de octubre de 2022, mientras que el reinicio del diálogo fijado para el 13 de octubre fue postergado para el 28 de octubre, y actualmente, su fecha es incierta.

Mientras Tejada defiende la disposición del Gobierno para continuar con el diálogo, dicha voluntad no es percibida por la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) y la Alianza del Oriente Chiricano, explica la economista y catedrática Maribel Gordón.

La economista advierte una intención por parte del Gobierno y el sector empresarial de querer 'matar' la Mesa Única del Diálogo por Panamá que nació en Penonomé, provincia de Coclé en medio de una explosión social por el alto costo de la vida. "No entienden que se trata de una relación de hacer democracia, donde la población participa en la toma de decisiones", sostiene la activista de la Alianza Pueblo Unido por la Vida.

Para Gordón, desde el primer momento que se instaló la mesa y posterior acuerdos, el Gobierno ha incumplido con los consensos para defender intereses del sector empresarial.

Pese a las reuniones que se han concretado con miras a avanzar en la segunda fase, a la fecha no existe un mediador confirmado, detalló Tejada quien dejó claro que no puede haber imposiciones, y los mismo, deben ser el resultado de un acuerdo entre el Estado, los empresarios y las alianzas.'

3

Alianzas sociales y otros grupos sociales aguardan por la segunda fase del diálogo. 8

de los temas de la agenda fueron consensuados en la primera fase del diálogo. .

El Comité Ecuménico, las Naciones Unidas, y la Escuela Interamericana de Diálogo Social y Resolución de Conflictos de la Universidad de Panamá, son algunas de las opciones que se barajan.

Gordón reconoce que la mesa de seguimiento han alcanzado acuerdos concretos de acciones que hacen factible la mesa de Penonomé, no obstante, considera que existen temas sensibles que no se han ejecutado en su totalidad como los 72 productos de la Canasta Básica Saludable, tarifa eléctrica, medicamentos, entre otros.

Tanto Tejada como Gordón no descartan movilizaciones ante la falta de decisión por parte del Gobierno Nacional. Anadepo y grupos aliados han emitido comunicados donde advierten posibles acciones.

En el marco de que no se logre ejecutar las medidas acordadas, a la población solo le queda la lucha, no como amenaza si no como una realidad objetiva, dijo Gordón.

Diálogo

La primera etapa de la Mesa Única del Diálogo por Panamá, culminó con el consenso de 8 temas de la agenda: rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional; rebaja y congelamiento del precio del combustible; rebaja y abastecimiento de medicamentos en Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, sin privatizar; la ejecución de la Ley del 6% del PIB, para educación; rebaja de la energía; discusión del tema de la Caja de Seguro Social; corrupción y transparencia, así como la instalación de la mesa intersectorial y de seguimiento.

Para la segunda fase, se propuso la figura del mediador que sería escogido mediante consenso de los participantes. Las reuniones de la segunda etapa tendrán una duración de 8 horas dos días a la semana, con la participación de los grupos sociales, al igual que representantes del sector empresarial, Gobierno Nacional y sectores vinculados a los ejes temáticos.

La Iglesia Católica propuso posponer las sesiones hasta cuando se designe al mediador, decisión que fue acogida por el Gobierno hasta lograr la inclusión de todos los sectores.

